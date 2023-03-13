Случайная месть: эта выходка Александра Васильева шокировала россиян

Александр Васильев известен большинству россиян как ведущий шоу «Модный приговор». С прошлого года передача не выходит в эфир, что поставило искусствоведа в затруднительное положение.

Васильев, в отличие от Надежды Бабкиной, пока так и не смог найти достойную замену «Модному приговору». Артистка уже перешла на другой канал, где стала ведущей шоу «Модный vs Народный» вместе с Владом Лисовцом.

То ли из чувства зависти, то ли из мести Васильев выдал один личный секрет Бабкиной, который она прячет от публики. Историк моды поведал, что певица давно рассталась с Евгением Гором и закрутила роман с молодым фигуристом Сергеем Рябовым. По словам Александра Александровича, новый поклонник требует много денег, поэтому Бабкина вынуждена непрестанно работать.

Действительно, в последнее время Надежда Георгиевна то и дело появляется в компании Рябова. У них множество совместных снимков, но все они связаны с работой: съемки, интервью, деловые встречи.

Пользователи Сети были в шоке от откровений историка моды и сказали, что он слишком много себе позволяет и «болтает лишнее». О разоблачении Бабкиной Васильевым рассказали авторы издания Woman.