Сложный тест: всего 13% людей смогут отличить рисунок от живого человека

В последние десятилетия возможности обработки фото и видео достигли невиданных высот. В считанные секунды можно убрать с фото все морщинки и шероховатости во внешности, а различные маски, которые в изобилии представлены среди инструментов социальных сетей, можно с легкостью преобразиться и из скромной студентки превратиться в диву с пухлыми губками и густыми ресничками. Правда, современные виртуальные возможности порой крайне негативно сказываются на нашей реальной жизни. Мы смотрим на тщательно отретушированное фото в соцсети, затем - в зеркало, и начинаем комплексовать. Психологи даже заговорили о “комплексе “Фотошопа”, с которыми сталкиваются жертвы навязанных стандартов красоты. Между тем у программ и приложений для обработки есть и свои плюсы - они позволяют сделать из обычного снимка настоящее произведение искусства. После обработки такие фото невозможно отличить, например, от созданной художником картины.

Предлагаем вам испытать свою интуицию и проверить, сможете ли вы отличить реальный рисунок от фото, обработанного в специальной программе. Правильные ответы могут вас безмерно удивить.