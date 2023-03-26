Сложный тест: узнаете ли вы кому из "Друзей" принадлежат эти цитаты?

Сериал “Друзья” стал настоящей классикой телевидения. Помимо основного каста, в нем снималось огромное количество звезд - Брюс Уиллис, Хью Лори, Джулия Робертс… А внимательные зрители смогли заметить в кадре даже членов британской королевской семьи. Речь идет об “Эпизоде со свадьбой Росса”, действие которой, как помнят зрители, разворачивалось в Лондоне, на исторической родине невесты героя. В одной из сцен Чендлер и Джо ссорятся из-за сувенирной шляпы в цветах британского флага, которую итальянец купил на улице, и расходятся в разные стороны. На улице Джо встречает очаровательную рыжеволосую даму и просит ее сказать на камеру свое мнение о пресловутой шляпе. В роли случайной прохожей выступила Сара Фергюсон, она же герцогиня Йоркская. Как именно она попала на съемки эпизода, доподлинно неизвестно. В то время Фергюсон переживала непростой период жизни, в СМИ просочились подробности ее романа, который привел к разводу с принцем Эндрю. Возможно, к участию Ферги в “Друзьях” приложили руку дочери герцогини, принцессы Беатрис и Евгения. Появление Сары в популярном сериале немного разрядило скандал вокруг ее имени.

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