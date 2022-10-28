Сложный тест: угадайте российский город по одному снимку

В России располагается немало культурных, природных, архитектурных объектов, которые числятся в списках всемирного наследия. Так, например, ЮНЕСКО ежегодно пополняет свой реестр, в который входят как памятники созданные природой, так и те, что были созданы человеком, имеющие особую историческую и культурную значимость. В перечне ЮНЕСКО находится, к примеру, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Этот исторический комплекс, организованный Иваном Грозным в далеком 1551 году, располагается в точке соединения трех рек. В организации ЮНЕСКО его посчитали интересным образцом взаимопроникновения двух культур - православной и мусульманской. Это нашло свое отражение как в архитектурном ансамбле этой достопримечательности, так и в живописи на ее стенах. Кстати, в перечне российских достопримечательностей оказался еще один объект, связанный с Иваном Грозным - церковь Вознесения в Коломенском, построенная в 1532 году в честь появления на свет этого правителя. В реестр ЮНЕСКО церковь попала благодаря новому для той эпохи архитектурному стилю.

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