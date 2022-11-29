Сложный тест: только люди с хорошей памятью отгадают звезд по культовым платьям

Если в недавнем прошлом одежда отражала социальный статус человека и род его занятий, то в ХХ веке она превратилась в один из основных способов самовыражения. Особенно во второй половине столетия, когда модельеры и дизайнеры получили карт-бланш и начали соревноваться в оригинальности. В рейтинги культовых дизайнерских изделий всех времен неизменно входит черное платье Versace, скрепленное огромными золотыми булавками - именно в нем в 1994 году тогда еще практически никому не известная модель Элизабет Херли появилась на премьерном показе фильма “Четыре свадьбы и одни похороны”. Платье девушка надела от отчаяния - накануне мероприятия она обошла пресс-офисы всех дизайнеров, но везде получала отказ: купить люксовый наряд Лиз пока было не по карману, а одевать незнакомку по бартеру никто не торопился. Лишь в офисе Версаче модели удалось ухватить то самое черное платье, которое сделало ее истинной звездой вечера и подарило всемирную славу. Вскоре модель заключила свой первый контракт с Estee Lauder. С тех пор прошло 28 лет, а этот выход Элизабет Херли по-прежнему носит статус легендарного.

Пройдите наш тест - попробуйте вспомнить имя знаменитости по культовому наряду.