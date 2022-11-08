Сложный тест: только книжные черви смогут отгадать произведение по обложке

Оформление художественной книги, как, впрочем, и любой другой - дело тонкое. Обложка и иллюстрация, не соответствующие духу произведения, заложенному в нем смыслу или содержанию, способны оставить негативное впечатление у читателей или даже остановить его от приобретения книги. А вот некоторые обложки оказались настолько удачными, что получили статус культовых и в дальнейшем переиздания книги, как правило, выходили с точно таким же оформлением. В список самых ярких книжных дизайнов прошлого столетия вошла обложка к роману Питера Бенчли “Челюсти”, созданная художником Роджером Кастелом. Несмотря на то, что, по сути, она спойлерит сюжет произведения - огромная акула, скрывающаяся под толщей воды, подстерегает пловца - обложка смогла зацепить читателей, заинтриговать, вызвать у них интерес. Книга стала настоящим бестселлером, а Стивен Спилберг был настолько сильно вдохновлен иллюстрацией к книге, что впоследствии экранизировал “Челюсти” и использовал идею обложки при создании постера к фильму.

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