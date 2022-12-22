Сложный тест: только киногениям под силу узнать фильм по маленькому фрагменту?

По сравнению с другими видами искусства кинематограф зародился сравнительно недавно. Однако за короткие сроки он проделал фантастический путь от маленьких короткометражек до настоящих блокбастеров. Сегодня каждый зритель может найти для просмотра фильм себе по душе - детектив или мелодраму, боевик или комедию, хоррор или добрую киноленту для всей семьи. Кстати, современные кинотеатры также не уступают фильмам в своей оригинальности. В мире достаточно много кинозалов, куда можно ходить не только для того, чтобы познакомиться с новинками проката, но и просто развлечься. Среди таковых, например, кинотеатр Hot Tub Cinema London, расположенный в столице Великобритании. Вместо привычных кресел или диванчиков гости размещаются… в гидромассажных ваннах. Всего в этом необычном кинотеатре насчитывается тридцать джакузи, каждая из которых вмещает в себя семь человек. При желании можно забронировать ванну для компании, заказать еду и напитки - официант доставит их прямо в ванну.

И все же самое главное в кинотеатре - это сам фильм! Мы приготовили тест для настоящих киногуру. Сможете ли вы угадать название картины по одному фрагменту? Давайте проверим!