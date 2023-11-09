Сложный тест: только эрудит сможет отгадать слово по этим стихотворным загадкам

Когда мы слышим слово «загадка», то в первую очередь возникает ассоциация с детским фольклором. На самом деле, далеко не всегда они были только развлечением. Ученые утверждают, что возникли загадки еще на заре цивилизации. Когда наши далекие предки смотрели на окружающий мир, он казался им странным и непонятным. Откуда брались те или иные природные явления, почему менялись времена года, — все это было для древнего человека тайной за семью печатями. С помощью загадок он пытался постичь окружающий мир, объяснить то, что не мог понять. Впоследствии загадки стали неизменной частью обрядов. Например, во время свадьбы или подготовки к сбору урожая участникам действа задавали задачки. Правильный ответ сулил успешное завершение дела, а вот за ошибку могло последовать суровое наказание, вплоть до смертной казни. Все помнят, как с помощью загадок испытывали героев в старинных сказках — так в них отражалась действительность. Но время шло, многие традиции уходили в прошлое. Так и загадки мало-помалу утратили свои первоначальные функции и превратились в развлечение.

Попробуйте найти правильные ответы на эти стихотворные загадки — это не так просто, как кажется.