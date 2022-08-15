Сложный тест: только дети 90-х пройдут его на 10 из 10

Вещи, которые были популярны в 1990-е годы, невозможно перепутать ни с чем – это точно те, кто вырос в этот период. Так, например, мода того времени разительно отличалась от того, что носили незадолго до распада СССР. Среди главных трендов 1990-х была джинса – при этом восторженный писк у модниц и модников могла вызвать любая одежда, изготовленная из этого стильного материала. Брюки, комбинезоны, шорты – котировалось абсолютно все. Особенным шиком считались "варенки", порой люди самостоятельно делали разводы на джинсах прямо у себя на кухне. Для этого свернутые джинсы кипятили с отбеливателем, уксусом, содой и другими подручными средствами. Нужно сказать, что результат был впечатляющим – отличить самопальную модную вещь от фирменной нередко не представлялось возможным. Помните "Ералаш", в котором родители приходят домой и, застав сына на кухне, радуются первому самостоятельно приготовленному ужину, а потом выясняется, что отпрыск кипятил джинсы? Наверняка такая ситуация возникала и в жизни.

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