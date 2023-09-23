Сложный тест: сможете узнать русских писателей по картинке-ассоциации?

Из школьной программы все мы знаем, что под Серебряным веком подразумевается этап в развитии русской культуры (и особенно - литературы) на рубеже 19 и 20 веков. Термин возник по аналогии с “золотым веком” - так было принято называть эпоху, когда творил Александр Сергеевич Пушкин. Кто именно первым назвал век Серебряным, история умалчивает - разные исследователи приписывают авторство Владимиру Маяковскому, Николаю Бердяеву, Николаю Оцупу и другим. Для Серебряного века характерно большое количество литературных течений, наиболее яркими из них были символизм, акмеизм и футуризм. К числу символистов относились Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт. Они не стремились в деталях описать окружающий мир, скорее, в произведениях отражается их собственное видение действительности, ассоциации и символы. Акмеисты, среди которых были Анна Ахматова и Николай Гумилев, стремились к простоте, отсутствию сложных образов-символов, как у символистов. Наконец, футуристы ставили себе целью эпатировать публику, экспериментировали со стилями, формой и содержанием. Насколько хорошо вы знакомы с литературой Серебряного века? Проверьте свои знания с помощью нашего нового теста.

Показать полностью