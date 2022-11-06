Сложный тест: сможете угадать российскую звезду по реальному имени?

Чтобы уж наверняка запомниться зрителю, многие знаменитости не только создают себе броский имидж, но и используют эффектные псевдонимы. Кто первым додумался до этого, неизвестно - сценические имена у артистов появились еще в глубине веков. Большинство звезд выбирает себе не просто красивые, но и символичные псевдонимы. Так, например, Николас Ким Коппола, которого зрители знают как Николаса Кейджа, позаимствовал фамилию у персонажа комиксов Marvel. Сделал он это для того, чтобы избежать путаницы с дядей - известным режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. А “королева бурлеска” и эпатажная дива Дита фон Тиз на самом деле носит имя Хизер Рене Свит. Сначала источником вдохновения для нее послужила франко-немецкая актриса начала ХХ века Дита Парло. Затем, когда танцовщице понадобилось полное имя, она наугад открыла телефонный справочник и выбрала фамилию фон Триз. Правда, по ошибке ее назвали Дитой фон Тиз, этот псевдоним и закрепился.

Отечественные звезды не отстают от зарубежных и придумывают себе звучные сценические имена. Сможете ли вы угадать знаменитость по ее настоящему имени? Проверьте себя с помощью теста.