Сложный тест: сможете угадать мультфильмы СССР по кадру с автомобилем?

В 2023 году исполнилось 87 лет с момента появления крупнейшей советской мультипликационной студии - “Союзмультфильм”. Это был своего рода ответ американской студии Disney, и поначалу отечественная “фабрика грез” заимствовала у заморских коллег конвейерный принцип работы. Над созданием мультика трудилась огромная команда специалистов, каждый из которых вносил свою лепту на определенном этапе. Однако из-за того, что результат получался каким-то безликим, лишенным индивидуальности, руководство “Союзмультфильма” решило отказаться от такой манеры. В первые годы на студии выходили в основном мультфильмы, рассказывающие о приключениях животных. Мультик “В Африке жарко” по сценарию Сергея Михалкова был сделан еще по образцу диснеевских работ и рассказывал о представителях фауны Африки, которым очень хочется мороженого. Этот анимационный фильм был еще черно-белым, но очень скоро студия перешла на производство цветных мультиков. Часто в советских мультфильмах можно было увидеть приметы времени - например, автомобили. Сможете ли вы угадать любимые мультики по кадрам со средствами передвижения? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.

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