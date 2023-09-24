Сложный тест: сможете угадать мультфильмы по эмодзи?

Мультипликация зародилась в 1877 году, когда француз Эмиль Рейно запатентовал свое инновационное изобретение - праксиноскоп. Вслед за этим в мире начали появляться первые мультипликационные картины. В России анимационные картины начали снимать уже в начале ХХ столетия, пионером жанра стал Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра. Из-под творческого пера этого талантливого человека выходили картины, снятые в смешанной технике - кукольной и рисованной. Первым отечественным мультиком, созданным в технике объемной анимации, считается “Прекрасная Люканида,или Война усачей с рогачами”. Автором этого знакового для российской мультипликации анимационного фильма является энтомолог Владислав Старевич. Несмотря на то, что первые анимационные работы возникли в России довольно рано, их производство на протяжении долгого времени оставалось “чердачно-подвальным”, по словам аниматора Николая Ходатаева. Не существовало никакой большой студии, на которой объединились бы вместе для создания шедевров талантливые люди. Студия “Союзмультфильм” появилась только в 1936 году. Хорошо ли вы знакомы не только с отечественными, но и зарубежными мультиками? Проверьте себя, попробовав угадать мультфильмы студий Disney и Pixar по эмодзи.

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