Сложный тест: сможете угадать автора по строчкам стихотворения?

Поэзия всегда привлекала к себе особое внимание поклонников литературы. Есть те, кто не может прожить без чтения рифмованных произведений, есть и их ярые противники. Поэты, впрочем, тоже бывают разные - кто-то отдает всего себя музе поэзии, а кто-то пробует себя в других видах творчества. Например, Александр Сергеевич Пушкин известен не только как солнце русской поэзии, но и как прозаик и художник. Если литературную славу он снискал себе еще при жизни, то его графика получила официальное признание искусствоведов только в середине прошлого века. В мемориальных музеях, посвященных великому поэту, можно увидеть его рисунки, среди которых преобладают портреты, пейзажные зарисовки, иллюстрации к написанным им самим произведениям. В выборе материалов Пушкин был консервативен - он отдавал свое предпочтение карандашу и перу с чернилами. Любопытно, что для изобразительного искусства первой половины девятнадцатого столетия, когда жил поэт, было характерно изображение людей в анфас или вполоборота. Александр Пушкин шел против устоявшихся канонов и рисовал себя и знакомых в профиль.

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