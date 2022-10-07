Сложный тест: сможете отличить мазню ребенка от полотна великого художника?

“С произведением искусства следует обращаться как с принцем. Оно должно заговорить с тобой первым”, - говорил Шопенгауэр. Родители, учителя, сотрудники галерей и музеев, несмотря на разнообразие методик, до сих пор ищут ответ на вопрос, как правильно ввести ребенка в мир искусства, как раскрыть его собственный творческий потенциал. В американских школах, например, преподаватели обсуждают художественную ценность не только картин, скульптур, музыкальных произведений, но и одежды, бытовых предметов, мебели и т.д. Специалисты разработали специальные тесты на восприятие искусства, которые использовали в своей работе американские учителя. Они демонстрировали школьникам изображения одного и того же предмета, но в разных стилях и техниках - от примитивных до изысканных - и просили выбрать лучший, на их взгляд, рисунок. Таким образом ребенок демонстрировал свой уровень эстетической восприимчивости.

Видение прекрасного у каждого свое. Кто-то считает шедевром хаотичные мазки на холсте, а кто-то признает только классическую живопись. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы отличить детские каракули от произведений современного искусства.