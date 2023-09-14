Сложный тест: сможете отгадать мультфильмы Дисней по смайликам?

Мультфильмы, созданные на студии Disney, можно легко узнать благодаря фирменной стилистике. А иногда можно принять за них мультики, созданные совершенно другими студиями. Например, многие зрители искренне считают полнометражку “Американский хвостик” творением Disney. Почему? Во-первых, благодаря схожей стилистике, во-вторых, из-за того, что главным героем является мышонок. На самом деле создателем “Американского хвостика” является студия Universal. Кстати, в некоторых переводах мультик известен под другим названием - “Американская история”, а все потому, что слово tail (хвост) созвучно другому слову - tale (сказка). Ошибочно считается диснеевским и мультфильм “Принцесса-лебедь”, вдохновленный балетом “Лебединое озеро”. В наличии имеется и принцесса, заколдованная злым волшебником, и прекрасный принц - все атрибуты классического мультфильма студии Disney в наличии. Многие зрители сильно удивились бы, если б узнали, что эту историю любви придумали на студии Rich Animation. Кстати, у “Принцессы-лебедя” вышло целых семь сиквелов! Причем последний из них - совсем недавно, в 2021 году. Попробуйте отгадать диснеевские мультики по набору смайлов.

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