Сложный тест: сможете ли вы узнать события мировой истории по фото?

С давних времен человек мечтал остановить мгновение, сделать так, чтобы прекрасные моменты жизни остались в памяти так же четко, какими он видел их, когда они произошли. До появления фотографии людям оставалось фиксировать случившееся только с помощью словесных описаний или рисунков, которые, разумеется, носили субъективный характер. Первейшей во всем мире фотографией считается “Вид из окна в Ле Гра”. Этот снимок был запечатлен в 1826 году Нисефором Ньепсом. Для того, чтобы заснять пейзаж, открывающийся из окна, Ньепс использовал метод гелиографии. Он использовал для эксперимента камеру обскура и специальную пластинку, покрытую слоем битума. В дальнейшем была разработана другая, куда более совершенная методика - дагеротипия, названная так в честь изобретателя Луи Дагера. В 1840-х годах возникли первые фотоателье, где снимок на память могли сделать все желающие. Процесс был небыстрым, подготовка отнимала много времени и усилий. Качество готовых фото не было блестящим, но благодаря им мы можем заглянуть ненадолго в прошлое.

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