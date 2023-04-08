Сложный тест: сможете ли вы узнать мультфильмы СССР по смайликам?

Советские мультфильмы - это неиссякаемый источник позитива, добра, теплоты и милоты. Крокодил Гена и Чебурашка, Волк и Заяц из “Ну, погоди!”, Бременские музыканты и Винни-Пух с Пятачком - как вы думаете, что еще объединяет всех этих персонажей помимо того, что все они родом из советской мультипликации? Как оказалось, все они являются ровесниками, поскольку были выпущены на киностудии “Союзмультфильм” в 1969 году. Этот год был крайне “урожайным”, что руководство студии объясняло наступлением периода “оттепели”. Расхожие прежде мультипликационные штампы и шаблоны остались в прошлом, киностудия, прежде работавшая исключительно по предписанным сверху правилам, наконец вздохнула свободно и начала творить без оглядки на госзаказ. Это заметно даже по мультику “Бременские музыканты”, герои которых выглядят отнюдь не по-советски. Например, платье Принцессы, по одной из версий, подсмотрели в зарубежном журнале мод, а Трубадур щеголяет в расклешенных джинсах, которые как раз вошли в моду на Западе.

Как хорошо вы знаете советские мультфильмы? Сможете ли узнать любимые сюжете в пересказе на язык эмодзи? Проверьте себя в помощью нашего теста!