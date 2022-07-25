Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?

Эпоха СССР подарила миру целую плеяду талантливейших режиссеров, каждый из которых внес огромный вклад в развитие отечественного кинематографа. Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Иван Пырьев, Сергей Бондарчук – эти и другие деятели советского кино были известны не только на родине, но и за рубежом. Путь в профессию у многих из них был нелегким. Так, например, Владимир Меньшов, в 1981 году получивший самую престижную кинопремию мира – "Оскар", смог поступить в московский театральный вуз только с третьего раза. Сначала сын помощника на пассажирском судне и домохозяйки приехал покорять столицу из Астрахани сразу же после окончания школы. Но не прошел вступительные испытания и вернулся домой. На следующий год ситуация повторилась. Несмотря на это, Меньшов не унывал и готовился к очередной попытке, параллельно подрабатывая то токарем, то шахтером. Будущий оскароносный режиссер поступил в Школу-студию МХАТ только с третьего раза.

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