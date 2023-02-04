Сложный тест: под силу ли вам отличить оригинал от дешевой подделки?

Сколько всевозможных обманов, подлогов и мистификаций произошло за всю историю человечества, сказать очень сложно. С древних времен люди подделывали дорогостоящие или представляющие историческую ценность вещи для того, чтобы обогатиться за счет чьей-то доверчивости. В 2021 году, например, ученые разоблачили масштабную махинацию. Головной убор из перьев, выставленный в витринах Национального музея антропологии в Мексике и считающийся головным убором Куаутемока - последнего правителя ацтеков из династии Акамапичтли, на поверку оказался фейком. Французские и американские ученые тщательно изучили экспонат и пришли к выводу, что подделка даже не является головным убором. Кроме того, предмет был создан в период между 1626 и 1810 годами, в то время как Куаутемок погиб в 1525 году. Антиквар Юджин Бобан, передавший псевдоартефакт в музей, к слову, уже попадался на подделках. Он продал в Британский музей хрустальный череп якобы доколумбовых времен, но на самом деле он был изготовлен в девятнадцатом веке.

Если уж в мире науки не обходится без подделок, что говорить про моду? Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы отличить поддельный аксессуар от настоящего.