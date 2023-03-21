Сложный тест по фильму "Любовь и голуби": пройдут только те, кто знают его наизусть

Премьера фильма “Любовь и голуби” состоялась в 1985 году. Лирическая комедия о семье Кузякиных, которой пришлось столкнуться с неожиданными испытаниями, сразу же пришлась по душе советским зрителям. Персонажи получились настолько живыми и запоминающимися, что киноманы СССР полюбили их как родных. Возможно, причина такого успеха была в том, что в основу сценария легла пьеса Владимира Гуркина, который в деталях описал в ней историю, произошедшую в реальности. Первоначально “Любовь и голуби” были поставлены в виде спектакля на сцене театра “Современник”. Роль Нади Кузякиной блестяще играла Нина Дорошина. После выхода своего предыдущего шедевра, оскароносного фильма “Москва слезам не верит” режиссер Владимир Меньшов именно тогда находился в поисках нового материала. Однажды он пришел на постановку “Современника” и понял, что хочет перенести эту историю на экран. Нина Дорошина в роли Нади была настолько убедительна, что Меньшов пригласил ее сыграть колоритную героиню и в фильме.

Фразы из кинокартины “Любовь и голуби” разошлись на цитаты и до сих пор используются широко и повсеместно. А вот кто из героев их произнес? Проверьте свою память с помощью нашего теста.