Сложный тест по цитатам из советских фильмов: наберете хотя бы 5 верных ответов?

В последние десятилетия нейросети стали неотъемлемой частью современности. Они могут нарисовать картину, создать текст, сделать перевод. То и дело в новостях и в обсуждениях в соцсетях звучат фразы о том, что скоро искусственный интеллект сможет заменить человека сразу в нескольких сферах деятельности. Так ли это, еще предстоит выяснить. Однако попытки создать автоматический переводчик с одного языка на другой предпринимались еще задолго до изобретения компьютеров. В 1933 г. ученый из Советского Союза Петр Смирнов-Троянский сконструировал “машину для подбора и печатания слов при переводе с одного языка на другой”. Устройство состояло из фотоаппарата, печатной машинки с лентой, а также листов со словами на русском, английском, немецком и испанском языках. Принцип работы на этом аппарате заключался в том чтобы оператор находил в строчках определенные слова, затем соответствующую карточку, фотографировал ее и сопровождал напечатанным на машинке текстом, в котором было указано, какая это часть речи, падеж и число. Затем ленту со словами преобразовывали в полноценный текст. Правда, широкого распространения изобретение Смирнова-Троянского не получило.

Современные онлайн-переводчики, хоть и ушли намного далеко вперед, тоже несовершенны. Проверьте, сможете ли вы узнать цитаты из советского кино, которые были переведены на иностранный язык, а затем снова на русский?