Сложный тест: отличите ложь от правды

Многие люди думают, что фальшивые новости - явление не столь давнее, получившее распространение только в эпоху интернета. На самом же деле фейки существовали всегда - в газетах прошлых столетий можно обнаружить множество “сенсационных” сообщений об инопланетянах, русалках, говорящих собаках и других небылицах. Правда, в те времена СМИ еще не были настолько глобальными, поэтому всевозможные фальшивки быстро терялись в потоке других новостей. В наши дни проблема фейк-ньюз стоит гораздо острее - в новостных лентах и социальных сетях можно наткнуться на сотни сообщений, которые на поверку оказываются ложью и провокацией. Любопытно, что интернет-пользователи реагируют на фейки гораздо активнее, чем на новости из достоверных источников. В 2018 году журнал Science провел целое исследование, результаты которого показали, что вероятность репоста фальшивых новостей достигает 70%. В дальнейшем она только повышается - ученые выяснили, что если человек получает интересную ссылку от друга, он с большей долей вероятности запостит ее у себя, не проверяя, фейк это или правда.

Сможете ли вы отличить фейк-ньюз от настоящих? Проверьте с помощью нашего необычного теста.