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Сложный тест: отгадайте национальность девушек по их лицам

21 февраля 2023 16:15
Сложный тест: отгадайте национальность девушек по их лицам

Проверьте свою интуицию.

У каждого народа свои представления о красоте и привлекательности. Порой мы, глядя на представителя иной национальности и культуры, восхищаемся его внешностью, но не подозреваем о том, что он вовсе не считает себя прекрасным. В Китае, например, как и в других азиатских странах, большой популярностью пользуется операция на верхнем веке. Для чего ее делают и какого эффекта ждут? Китайские девушки мечтают хотя бы чуть больше походить на европейских сверстниц, а потому с помощью хирургического вмешательства жаждут “раскрыть” глаз и приблизиться к заветному идеалу. Операция настолько широко распространена, что сертификат на нее представительницам прекрасного пола нередко дарят на совершеннолетие. Кроме того, с этой же целью азиатские девушки активно используют тональные крема светлых оттенков, консилеры и пудру, чтобы добиться белоснежной кожи. А кто-то, вдобавок ко всему перечисленному выше, красит темные волосы в другие, более “европейские” оттенки или использует парики. Таковы уж модные тенденции Поднебесной.

Сможете ли вы угадать национальность девушки по ее фото? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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