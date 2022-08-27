Сложный тест о кино СССР: только те, кто жил в Советском союзе, пройдут на 15 из 15

Благодаря известным советским кинофильмам в наше общение пришло множество крылатых выражений. “Птичку жалко”, “Не виноватая я, он сам пришел”, “Штирлиц, а вас я попрошу остаться”, - все эти и многие другие реплики знакомы нам едва ли не с детства. Интересно, что в Советском Союзе режиссеры довольно часто приветствовали импровизации на съемочной площадке. Поэтому на экране порой звучали реплики, которых изначально не было прописано в сценарии - они вырвались у актеров прямо во время съемок, а создатели сочли импровизацию настолько удачной, что решили не вырезать ее при монтаже. Так, например, в музыкальном фильме для детей “Новогодние приключения Маши и Вити” (1975) в роли Кощея Бессмертного снимался народный артист РСФСР Николай Боярский, а в роли Дикого Кота Матвея - его племянник Михаил Боярский. Во время съемок одной из сцен Михаил оговорился - назвал Кощея не “батя”, как это было прописано в сценарии, а “дядя Кощей”. Создатели фильма, Игорь Усов и Геннадий Казанский, решили, что такое обращение звучит очень мило и оставили его в фильме.

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