Сложный тест на знание "Кота Леопольда": пройдут только те, кто вырос в СССР

В 1940-м году на экраны вышла первая серия мультфильма про Тома и Джерри. История о приключениях кота и мыши быстро стала популярной. В 1970-х годах в Советском Союзе выпустили мультик, где хитроумные мышки также изводили кота. Но, по словам режиссера “Приключений кота Леопольда” Анатолия Резникова, их сюжет ни в коем случае не перекликается с “Томом и Джерри”, а сходство, которое могут углядеть некоторые дотошные зрители, совершенно случайно. Самые первые серии “Кота Леопольда” создавались методом перекладок, который был в то время широко распространен на советских мультипликационных студиях. Перед началом съемок художники создавали фигурки персонажей, состоящие из мелких деталек. В дальнейшем их раскладывали на стекле, передвигали по миллиметру и снимали. При быстрой перемотке кадров возникало ощущение движения. Любопытно, что знаменитой фразы “Ребята, давайте жить дружно!” в первоначальном варианте сценария не было. Ее добавили поднее, по просьбе вышестоящих инстанций. Хотите проверить, насколько хорошо вы помните мультик про кота Леопольда? Попробуйте правильно ответить на вопросы нашего теста.

Показать полностью