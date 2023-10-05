Сложный тест на знание "Кота Леопольда": пройдут только те, кто вырос в СССР
Насколько хорошо вы помните известный советский мультик?
В 1940-м году на экраны вышла первая серия мультфильма про Тома и Джерри. История о приключениях кота и мыши быстро стала популярной. В 1970-х годах в Советском Союзе выпустили мультик, где хитроумные мышки также изводили кота. Но, по словам режиссера “Приключений кота Леопольда” Анатолия Резникова, их сюжет ни в коем случае не перекликается с “Томом и Джерри”, а сходство, которое могут углядеть некоторые дотошные зрители, совершенно случайно. Самые первые серии “Кота Леопольда” создавались методом перекладок, который был в то время широко распространен на советских мультипликационных студиях. Перед началом съемок художники создавали фигурки персонажей, состоящие из мелких деталек. В дальнейшем их раскладывали на стекле, передвигали по миллиметру и снимали. При быстрой перемотке кадров возникало ощущение движения. Любопытно, что знаменитой фразы “Ребята, давайте жить дружно!” в первоначальном варианте сценария не было. Ее добавили поднее, по просьбе вышестоящих инстанций. Хотите проверить, насколько хорошо вы помните мультик про кота Леопольда? Попробуйте правильно ответить на вопросы нашего теста.