Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Сможете вспомнить, кто озвучивал героев популярных отечественных мультиков?
Для работы над озвучиванием советских мультфильмов создатели часто привлекали известных актеров, певцов или телеведущих. Они не только мастерски озвучивали персонажей, но и вызывали интерес к мультфильмам у старшего поколения – бабушкам, дедушкам, мамам и папам было любопытно послушать, как мультперсонажи говорят голосами любимых артистов. Так, например, мало кто знает, что первую серию из цикла о коте Леопольде, созданную в 1975 году, озвучивал Андрей Миронов – голосом актера говорили все герои. Однако худсовет "зарубил" этот мультфильм, посчитав его антисоветским – мол, кот ще вступает в беседы с такими несознательными элементами, как мыши! В итоге первая серия вышла в свет только в 1981 году, а в 1975-м на экраны вышла вторая, носившая название "Леопольд и золотая рыбка". Всех персонажей в ней озвучивал уже Геннадий Хазанов. После того, как песенка из этой серии стала шлягером, худсовет все-таки дал добро на создание сериала. Правда, уже без Хазанова – последующие серии, за исключением восьмой, озвучивал Александр Калягин.
Сложный тест по кино СССР: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
А вы помните, кто озвучивал мультперсонажей в СССР? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.