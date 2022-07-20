Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10

Для работы над озвучиванием советских мультфильмов создатели часто привлекали известных актеров, певцов или телеведущих. Они не только мастерски озвучивали персонажей, но и вызывали интерес к мультфильмам у старшего поколения – бабушкам, дедушкам, мамам и папам было любопытно послушать, как мультперсонажи говорят голосами любимых артистов. Так, например, мало кто знает, что первую серию из цикла о коте Леопольде, созданную в 1975 году, озвучивал Андрей Миронов – голосом актера говорили все герои. Однако худсовет "зарубил" этот мультфильм, посчитав его антисоветским – мол, кот ще вступает в беседы с такими несознательными элементами, как мыши! В итоге первая серия вышла в свет только в 1981 году, а в 1975-м на экраны вышла вторая, носившая название "Леопольд и золотая рыбка". Всех персонажей в ней озвучивал уже Геннадий Хазанов. После того, как песенка из этой серии стала шлягером, худсовет все-таки дал добро на создание сериала. Правда, уже без Хазанова – последующие серии, за исключением восьмой, озвучивал Александр Калягин.

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