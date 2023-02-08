Сложный тест: можете ли вы похвастаться прекрасной памятью на лица?

Кто-то с первого раза запоминает лицо нового знакомого, а кто-то даже спустя несколько месяцев при встрече сомневается, тот ли человек перед ним. Этот феномен не мог не заинтересовать вездесущих британских ученых. Эксперты из Йоркского университета решили выяснить, что мы запоминаем быстрее - имена или лица. Они разработали специальный тест, функционал которого позволял одновременно проверить способность к запоминанию как лиц, так и имен. Участникам научного эксперимента продемонстрировали фотографии, на которых были изображены незнакомые им люди, а ниже, под портретами, были написаны имена. После этого исследователи проверили, что осталось в памяти у добровольцев. Как оказалось, в 73% случаев респонденты смогли вспомнить лица, в 85% - имена. В дальнейшем тест повторили, правда, усложнив его условия - в подборку добавили портреты одних и тех же людей, сделанные при разном освещении и с разных ракурсов, а имена написали разными шрифтами. Точность при распознавании лиц в этом случае составила всего 64%, имен - 83%.

Как хорошо вы запоминаете лица? Проверьте себя, ответив на вопросы теста, который кажется простым лишь поначалу.