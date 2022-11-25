Сложный тест для меломанов: почти ни у кого не получается продолжить все 12 песен

Каждый человек, даже тот, который утверждает, что у него совершенно нет слуха, время от времени мурлыкает себе под нос любимые или просто застрявшие в голове песни. Кто-то с удовольствием напевает, кто-то сетует на приставучие мелодии и строчки, забыть которые никак не получается. Ученые из Калифорнийского университета (Дэвис) выяснили, что от навязчивых хитов есть польза. Они провели эксперимент, участниками которого стали 30 человек. На протяжении трех недель респонденты выполняли задания. Сначала они слушали новую песню, потом, по прошествии недели, просматривали выпущенный на нее клип, а затем им было предложенно посмотреть то же самое видео, но уже без аудиодорожки. Добровольцам необходимо было запомнить мельчайшие нюансы, появившиеся в клипе, а еще зафиксировать, насколько часто эта мелодия возникала в голове на протяжении этих трех недель. Как оказалось, люди, у которых песня застряла в мыслях накрепко, запомнили больше деталей, чем те, у кого музыка не крутилась в голове. В результате ученые сделали заключение, что навязчивые мелодии способствуют закреплению воспоминаний на стадии их формирования.

Поэтому мурлыкать себе под нос очередной хит довольно полезно! А вот насколько хорошо вы помните слова популярных песен, проверим с помощью теста.