Сложный тест даже для фанатов: узнайте мультфильм по кадру с едой

Нарисованная еда тоже может быть аппетитной и вызывать желание приготовить ее в реальности! К такому выводу можно прийти не только посмотрев популярные мультики, в кадре которых появляются различные блюда, но и посмотрев в социальных сетях на работы японской зрительницы, которая задалась целью приготовить в жизни все блюда из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Девушка, имени которой подписчики не знают - она скрывается под ником, - является преданной поклонницей Маэстро и его работ. В определенный момент она решила выразить свою любовь к творчеству Миядзаки с помощью кулинарного блога. С английским языком поклонница рисованных историй не слишком дружит, о чем честно предупреждает в блоге, однако это обстоятельство не мешает подписчикам восхищаться ее вкусными работами и оставлять восторженные комментарии. На видео, которые записывает японка, можно увидеть бисквит из легендарных “Унесенных призраками”, рамэн из “Рыбка Поньо на утесе” или яичницу с беконом из “Ходячего замка”. Поклонница старается сервировать блюда максимально близко к тому, как они выглядят в мультике.

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