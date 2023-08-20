Сложный математический тест: насколько высок ваш IQ?

С тех пор, как человечество изобрело тест на IQ, коэффициент интеллекта стал мерилом гениальности. Люди, получившие при прохождении теста высокие результаты, охотно хвастались ими, а те, чьи показатели были скромнее, мечтали о том, чтобы их повысить. Современные ученые считают, что это совершенно реально. Необходимо иметь в виду, что интеллект бывает кристаллическим и подвижным. Первый позволяет применять информацию и навыки, полученные ранее. Чтобы усовершенствовать кристаллический интеллект, необходимо постоянно уделять внимание самообразованию - больше читать, знакомиться с научными открытиями, слушать подкасты и т.д. Подвижный интеллект направлен на умение применять логическое мышление в трудных условиях и находить решение новых задач. До недавних пор считалось, что именно этот тип интеллекта формируется с рождения и “прокачать” его невозможно. Однако последние исследования показывают, что усовершенствовать подвижный интеллект можно с помощью медитации. На протяжении 30 лет психолог и физиолог Зигфрид Отмер наблюдал за добровольцами, практикующими медитацию. Удивительно, но с ее помощью этим людям удалось улучшить свои показатели IQ в среднем на 23%.

Насколько высок ваш коэффициент интеллекта? Проверьте, ответив на вопросы теста.