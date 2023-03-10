Сложно выбрать, кто краше: фото Дитковските с мамой заставит вас ахнуть

Агния Дитковските во всех смыслах пошла по стопам своей матери. Татьяна Лютаева запомнилась зрителям по роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!». Звездная дочь исполнила роль Александры Беловой в картине «Гардемарины 1787. Мир». Вторая часть картины с подзаголовком «Война» выйдет в этом году.

Агния появилась в российско-литовской семье актеров, а потому вопрос с выбором профессии у нее не стоял. Впрочем, из ВГИКа документы она быстро забрала. В вузе не поощрялись съемки на первых курсах, а Дитковските активно пробовала себя на актерском поприще с первых дней учебы. Знаменитой артистка проснулась после фильма Резо Гигинеишвили «Жара», где встретила и своего первого мужа. Как и мама, актриса на одном замужестве не остановилась и сейчас живет в своем третьем по счету браке с бизнесменом Богданом Панченко.

55-летняя мама и 34-летняя дочка некоторое время назад стали официальными лицами одной из московских клиник. При взгляде на опубликованное по этому случаю совместное фото становится очевидным, как две актрисы похожи и как удивительно молодо выглядит мама Дитковските.