Сложно узнать: как после операции на сердце выглядит Игорь Николаев
Тяжелая болезнь не прошла бесследно.
Последние месяцы вся страна переживала за судьбу Игоря Николаева: звезда оказалась на грани жизни и смерти. 15 сентября прославленный композитор попал в реанимацию с признаками инфаркта. Медики экстренно провели коронарное шунтирование. Операция прошла успешно — после нескольких недель в больнице мэтр выписался и предстал перед публикой.
У Николаева большие планы на ближайшее будущее. Уже в конце октября артист собирается дать концерт, а пока кумир миллионов радует поклонников свежими снимками. На недавнем фото Игорь Юрьевич запечатлен за столом в кругу друзей. Подписчики с тревогой отметили, что внешний вид певца оставляет желать лучшего.
«Похож на азиата», «Совсем опухший, ну хоть без бокала», «Видно, несладко ему пришлось», «Сам не свой», «Рано ему еще на сцене выступать», — прокомментировали снимок пользователи социальных сетей.