Сложно узнать: как после операции на сердце выглядит Игорь Николаев

Последние месяцы вся страна переживала за судьбу Игоря Николаева: звезда оказалась на грани жизни и смерти. 15 сентября прославленный композитор попал в реанимацию с признаками инфаркта. Медики экстренно провели коронарное шунтирование. Операция прошла успешно — после нескольких недель в больнице мэтр выписался и предстал перед публикой.

У Николаева большие планы на ближайшее будущее. Уже в конце октября артист собирается дать концерт, а пока кумир миллионов радует поклонников свежими снимками. На недавнем фото Игорь Юрьевич запечатлен за столом в кругу друзей. Подписчики с тревогой отметили, что внешний вид певца оставляет желать лучшего.