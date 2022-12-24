Сложно сдержать восторг: как в обычной жизни выглядит дерзкая Рыбкина из «Полицейского с Рублевки»

Яркая и стильная, в отличие от своей героини.

Рина Гришина не мечтала быть актрисой, а хотела стать балериной. Травма ноги поставила крест на карьере танцовщицы и открыла путь на большие экраны. К сегодняшнему дню девушка смогла сняться в пяти десятках картин.

Артистка полюбилась режиссерам и получила роли в очень известных проектах. Одним из них стал «Полицейский с Рублевки», где она сыграла прямолинейного блюстителя порядка.

В реальной жизни Рина предпочитает вовсе не строгие и сдержанные образы, которыми отличалась ее знаменитая героиня. Девушка любит яркие наряды и выразительный макияж.

Особенно хорошо на ней смотрится красная помада, которая подчеркивает прекрасную форму губ и делает акцент на острых скулах.

Красавица связала себя узами брака с румынским режиссером Алексом Настою и продолжает играть в кино, театре, а также успевает озвучивать некоторые фильмы.