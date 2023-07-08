Сложно сдержать слезы: как выглядел Владимир Меньшов незадолго до смерти (видео)

Сердце Владимира Меньшова остановилось 5 июля 2021 года. Многие поклонники до сих пор не могут поверить в то, что именитого режиссера больше нет. Убита горем и его единственная дочь.

В личном Telegram-канале Юлия Меньшова почтила память своего отца. Артистка написала, что вот уже два года как живет без любимого папы. И обнародовала редкое видео, на котором кинодел запечатлен незадолго до своей смерти.

Актриса и телеведущая решила устроить фотосессию для родителя. Владимир Валентинович позировал перед камерой, примерив на себя белую рубашку, черный костюм, ботинки в тон и кепку. И хоть режиссер старался бодриться, было видно, что его самочувствие оставляет желать лучшего. Кинодел с трудом говорил и часто кашлял — глядя на него, сложно сдержать слезы.

Добавим, что причиной смерти знаменитого постановщика стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Меньшову был 81 год.