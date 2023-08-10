Сложно пройти мимо: вдова Магомаева в молодости была хоть куда

Когда Тамара Синявская прониклась чувствами к Муслиму Магомаеву, она была замужем за другим. Музыкант же положил глаз на артистку еще до личной встречи с ней.

Популярный певец не раз видел исполнительницу по телевизору и не мог на нее налюбоваться. Судьбоносное знакомство знаменитостей произошло на фестивале в Баку. И тогда их будто ударило током.

Синявская в молодости была эффектной красоткой, мимо которой невозможно пройти. Вот и Магомаев не смог забыть свою новую знакомую. Музыкант понял, что именно с ней хочет провести остаток своих дней.

Ради певца прима Большого театра ушла от мужа, артиста балета Сергея Бережного. Любопытно, что с супругом у Синявской отношения складывались благополучно, но любовь к Магомаеву взяла верх. Звезды поженились осенью 1974 года и были неразлучны до самой смерти Муслима Магометовича. Дети у возлюбленных так и не появились.