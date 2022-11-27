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Сложно представить, что там живет Нагиев: убранство квартиры шоумена вызывает недоумение

27 ноября 2022 08:00
Сложно представить, что там живет Нагиев: убранство квартиры шоумена вызывает недоумение

Такой интерьер не подходит бруталу.

Дмитрий Нагиев – популярный и высокооплачиваемый ведущий. Так что нынешние заработки позволяют звезде «Осторожно, модерн!» иметь роскошную квартиру в Москве на Котельнической набережной. Но гляди на ее интерьер, и не подумаешь, что жилье принадлежит такому импозантному мужчине. Нагиев обратился в программу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить спальню, а потом и гостиную-кухню.

Оказалось, что мужественный телеведущий любит светлые оттенки и уют, чем очень удивил зрителей.

После ремонта получилась королевская спальня в бежевых и серых оттенках и кухня в стиле прованс. Дмитрий Нагиев остался очень доволен работой, проделанной командой Натальи Барбье.

Сложно представить, что там живет Нагиев: убранство квартиры шоумена вызывает недоумение
Фото: кадры из программы «Идеальный ремонт» (2013), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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