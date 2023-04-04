Сложно поверить: вместо Безрукова в «Участке» могли сыграть эти красавцы-актеры

Сериал «Участок» стал одним из главных проектов на отечественном экране в начале нулевых. Зрителей покорили и душевные истории, и артисты, ведь создателям удалось собрать в сериале практически весь свет российского кино. В главной роли блистал Сергей Безруков, хотя изначально продюсеры видели совсем других артистов вместо него.

Дело в том, что в 2003 году, когда «Участок» был представлен зрителю, Безруков был известен лишь как криминальный авторитет Саша Белый из сериала «Бригада». Его образ мгновенно стал культовым, поэтому создатели даже не предполагали, что его можно пригласить в шоу, где он станет меланхоличным милиционером.

Вместо Безрукова они планировали снимать Гошу Куценко или Александра Домогарова. Сценарист Алексей Слаповский мечтал увидеть в сериале Михаила Ефремова, но такими планам не суждено было сбыться, так как никто из артистов на пробах не смог удивить продюсеров.

Тогда они решили встретиться с Безруковым. Артист с первых минут поразил их своей игрой, поэтому они тут же пригласили его в сериал. За 12 серий он доказал, что не является заложником одной роли, а эксперты так высоко оценили его игру, что присудили премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в телефильме».