Сложно поверить: в роковом красавце вы вряд ли узнаете Бывалого из «Операции "Ы"» (фото)

Евгений Моргунов знаком большинству зрителей как Бывалый из легендарного трио Гайдая. Возможно, карьера талантливого актера сложилась бы иначе, если бы не режиссер Сергей Герасимов.

Моргунов был одним из учеников великого мэтра. Однажды Герасимов решил поставить экранизацию романа «Молодая гвардия» и пригласил сниматься своих учеников. Среди них был Моргунов, а также Сергей Бондарчук и Инна Макарова. В том фильме невозможно узнать привычного нам Моргунова: актер был стройным и подтянутым брюнетом, а его взгляд покорял с первой секунды.

Моргунов блистательно перевоплотился в председателя, выдавшего своих приятелей. Возможно, это и сыграло роковую роль в его дальнейшей актерской судьбе.

У зрителей сложились негативные ассоциации с артистом. Поэтому Моргунову не досталось и доли того признания, которую получили его партнеры по площадке, сыгравшие героев. Впрочем, это не единственная причина, негативно повлиявшая на его карьеру. В 25 лет Моргунову диагностировали диабет, ставший причиной его лишнего веса. Поэтому актера перестали узнавать по его старым ролям и приглашать в знаковые проекты. Зато Бывалый в его исполнении стал культовым образом.