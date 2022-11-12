Сложно поверить в их родство: как выглядит и чем живет родной брат Козловского

Совсем не похож на звездного брата.

Звезда российского кино Данила Козловский не слишком охотно делится подробностями личной жизни с публикой. Поклонники удивились, узнав, что у их кумира, оказывается, есть двое братьев.

Старшего брата артиста зовут Егор.

Егор занимается общественно полезной деятельностью: мужчина разработал интерактивное пособие для обучения детей с расстройствами аутистического спектра, о чем Козловский рассказал в своих соцсетях. Известно о родственнике красавчика мало. Егор не ведет публичную жизнь и занимается разработкой проектов, облегчающих жизнь особенных детей и их родителей.

Данила Козловский очень гордится своим братом, совместно они выпустили «Азбуку 2.0» – интерактивный букварь с дополненной реальностью. Также известно, что у старшего брата Козловского есть дети.