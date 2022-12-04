Сложно поверить своим глазам: этому «подростку» 73 года

Многие люди в солидном возрасте могут дать фору даже молодежи. Известный модельер из США Вера Вонг — яркий тому пример. Ее путь к успеху и славе был извилист.

В юности Вонг активно занималась фигурным катанием. Однако снискать успеха на этом поприще ей не удалось: юную спортсменку не взяли в сборную. Так она решила заняться дизайном.

В этом деле Вере Вонг всегда сопутствовал успех. Она устроилась стажеркой в бутик Saint Laurent, затем заняла должность ассистента редакции журнала Vogue, а после потеснила и самого редактора. Уже в 23 года Вонг достигла невероятных карьерных успехов.

В 38 лет она создала собственную линию аксессуаров Ralph Lauren, а в 40 — переключилась на свадебные наряды. Это ремесло и прославило Веру Вонг на весь мир. Ее эксклюзивные дизайнерские свадебные платья уже давно считаются в Америке объектом своеобразного культа.

В свои 73 года Вонг выглядит как подросток и, кажется, умудрилась остановить время. Модельер находится в потрясающей форме, а ее фигуре позавидуют даже 20-летние.