Сложно поверить своим глазам: ахнете, увидев Меньшову в детстве

Мнения о том, в кого она такая, расходятся.

Достойная продолжательница династии Меньшовых Юлия недавно шокировала общественность, рассказав, что ее мужу, с которым она живет более 25 лет, пора ставить диагноз «типа ранней стадии деменции».

Самого супруга на днях застукали целующимся с Ириной Апексимовой. Судя по всему, у него гораздо больше времени на личную жизнь, ведь супруга все время занята в театре и даже жаловалась, что не отличает будни от выходных.

Одним из рабочих моментов дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой поделилась с подписчиками. Фото, сделанное в гримерке за несколько минут до начала спектакля «Заблудшие души», поразило подписчиков. Они увидели в Юлии поразительное сходство со знаменитой мамой.

Те, кто хотя бы раз видел детские фотографии актрисы, категорически несогласны. «Просто вылитая папочка», — безапелляционно заявляют подписчики.