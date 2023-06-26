Сложно поверить, но жене Сюткина почти 50: ему позавидует каждый мужчина

Валерий Сюткин может похвастаться многолетним безупречным браком. Уже больше 20 лет он счастлив с красавицей по имени Виола, которая подарила артисту двоих детей.

Три года назад Сюткины во второй раз стали родителями. В их семье появился сын, которого нарекли Львом. Также у пары есть взрослая дочь Виола.

Поклонники экс-солиста «Браво» отмечают, что вторая беременность, как ни удивительно, пошла Сюткиной на пользу: она омолодилась, постройнела и преобразилась. Виоле 47 лет, но выглядит она максимум на 35. Сюткина можно только поздравить с вечно цветущей красавицей-женой.

Подписчики Виолы не скупились на комплименты:

«Не верится, что ей почти 50», «Ей можно еще одного ребенка родить с такими-то генами», «Валерию очень повезло с женой, любой мужчина позавидует ему».

История со второй беременностью Виолы до сих пор будоражит умы общественности. В 45 лет она решила самостоятельно выносить ребенка, а не прибегать к помощи сурмамы. Малыш родился крепким и здоровым на радость маме и папе.