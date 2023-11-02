Сложно поверить, но внучка Ротару пожаловалась на жизнь в США: речь не только о деньгах

В Штатах у девушки все складывается не так радужно.

Последние годы София Ротару не появляется на экранах, не ездит на гастроли и не посещает светские рауты. 76-летняя певица наслаждается заслуженной пенсией и проводит время со своими близкими. Любимица исполнительницы — 22-летняя внучка София Евдокименко, невероятно похожая на звездную бабушку.

Несколько лет назад красавица перебралась в США. София работает в модельной сфере и крутит роман с воротилой IT-бизнеса Денисом Ждановым. 33-летний предприниматель входит в список миллионеров Forbes. Кажется, у миловидной блондинки есть все, чтобы радоваться каждому дню. Однако американскую жизнь наследницы знаменитой семьи не назовешь простой.

Недавно Евдокименко пожаловалась подписчикам на тяжелую долю. Барышня написала философский пост, который начинался словами: «Этот год стал вихрем самых низких падений». Также внучка Ротару пожаловалась на жадных людей. Поклонники предположили, что в Америке девушка могла столкнуться с ушлыми и алчными местными жителями, которые пытались обмануть бедняжку.