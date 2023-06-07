Сложно поверить, но в юности звезда «СуперБобровых» был красавчиком (фото)

На востребованность артиста влияет не только его актерское мастерство или знакомство со многими режиссерами, но и внешность. Если она выразительна и хорошо запоминается зрителям, то успех обеспечен.

С этим повезло Роману Мадянову, ведь помимо таланта ему достались и яркие черты лица. У харизматичного артиста пухлые щеки, большой нос и пронзительный взгляд. Ему часто достаются роли простых приземистых мужчин, как, например, в комедии «СуперБобровы». Но, стоит отметить, что и в образе уважаемого дворянина он смотрится гармонично.

Однако даже преданные поклонники артиста не назовут его писанным красавцем. Поэтому так трудно поверить, что в юности он был невероятно привлекательным молодым человеком. У Мадянова были светлые волосы, мужественные черты лица и пухлые губы. Актер прекрасно смотрелся в драматических ролях и уже тогда поражал зрителей своим талантом.