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Сложно поверить, но в юности звезда «СуперБобровых» был красавчиком (фото)

7 июня 2023 14:00
Сложно поверить, но в юности звезда «СуперБобровых» был красавчиком (фото)

Он гармоничен почти в любом образе.

На востребованность артиста влияет не только его актерское мастерство или знакомство со многими режиссерами, но и внешность. Если она выразительна и хорошо запоминается зрителям, то успех обеспечен.

С этим повезло Роману Мадянову, ведь помимо таланта ему достались и яркие черты лица. У харизматичного артиста пухлые щеки, большой нос и пронзительный взгляд. Ему часто достаются роли простых приземистых мужчин, как, например, в комедии «СуперБобровы». Но, стоит отметить, что и в образе уважаемого дворянина он смотрится гармонично.

Однако даже преданные поклонники артиста не назовут его писанным красавцем. Поэтому так трудно поверить, что в юности он был невероятно привлекательным молодым человеком. У Мадянова были светлые волосы, мужественные черты лица и пухлые губы. Актер прекрасно смотрелся в драматических ролях и уже тогда поражал зрителей своим талантом.

Сложно поверить, но в юности звезда «СуперБобровых» был красавчиком (фото)
Фото: кадры из фильмов «Совсем пропащий» (1973), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Супербобровы» (2016)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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