Сложно поверить, но Никулин однажды закатил скандал на Новый год: вот что он сказал семье

В СССР многие отмечали Рождество, несмотря на его нелегальный статус. В то время была запрещена даже елка — главный символ праздника. В школах можно было увидеть плакаты с надписью: «Не руби леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты пошел на елку, значит, ты не пионер».

Юрий Никулин вспоминал, что в его детстве елку родители ему не устраивали. Однако в Деда Мороза, который приходил к детям на праздники, он свято верил. Перед Новым годом маленький Никулин всегда выставлял в коридор ботинки с надеждой, что Дед Мороз положит в них игрушку или что-нибудь вкусное.

Бывало, что несколько дней подряд мальчишка выставлял ботинки, а Дед Мороз всегда оставлял в них подарки. В одно январское утро он обнаружил в обуви завернутый в лист бумаги кусок черного хлеба, посыпанный сахаром.

Никулин возмущенно спросил вслух: «Да что, Дед Мороз обалдел, что ли?» Впоследствии выяснилось, что у родителей просто закончились деньги, поэтому они не смогли приобрести ничего подходящего празднику. Отец пообещал поговорить с Дедом Морозом, чтобы разъяснить ситуацию.

На следующий день в ботинке бунтаря оказался пряник в форме рыбки. Очевидно, Дед Мороз исправился и принес настоящий подарок.