Сложно поверить, но красотке из мыльных опер 76 лет: возраст выдала одна деталь (фото)

Сьюзэн Луччи прославилась на весь мир после выхода сериала «Все мои дети», где сыграла эгоцентричную Эрику Клейн. Американская мыльная опера транслировалась с 1970 года и была закрыта в 2013 году.

Актриса прославилась не только как звезда телехита «Все мои дети». Она снималась в известных сериалах, среди которых «Каскадеры», «Красотки в Кливленде», «Даллас».

Сегодня Луччи 76 лет, но она по-прежнему выглядит потрясающе. Сьюзэн сохранила свою красоту и стройную фигуру, которой может позавидовать любая 30-летняя девушка. Однако скрыть свои годы актрисе все-таки не удалось — сморщенная старческая кожа в области декольте предательские выдает возраст Луччи.

Впрочем, это не мешает Сьюзэн чувствовать себя на 20 лет моложе. Она активно занимается спортом, тщательно следит за рационом и ухаживает за кожей. Луччи говорит, что секрет ее красоты — горячая вода с лимоном, которая утоляет жажду и удерживает от употребления сладостей и кофеина.