Сложно поверить, но этот невзрачный мужчина охмурил 50 женщин и оставил их без копейки денег (фото)

С развитием Интернета и появлением социальных сетей у аферистов появилось больше пространства для своих злодеяний. Некоторые взламывают личные странички или банковские счета, а другие обманывают несчастных женщин.

Одним из последних оказался Надир Абулов. У этого невзрачного мужчины редкие волосы на голове и лишний вес. А черты лица вряд ли можно назвать привлекательными. Тем не менее ему удалось обхитрить 50 добродушных дам, жаждущих любви.

Аферист искал своих жертв на сайтах знакомств и быстро входил к ним в доверие. Он знакомил женщин со своими детьми и быстро заводил разговор о свадьбе. Абулов манипулировал и морально давил на дам, которые были не в силах самостоятельно выбраться из паутины обмана. Так они и стали спонсировать возлюбленного, который в итоге выманил у них 100 миллионов рублей. Однако спустя время барышни поняли, что их водили за нос, и написали на преступника коллективный иск.