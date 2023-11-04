Сложно поверить, но эти мерзкие блюда ели в СССР: считались деликатесом

Сейчас на них даже противно смотреть.

В любой национальной кухне есть пища, которая может с непривычки шокировать. Часто это довольно оригинальные блюда, которые считаются деликатесами. Были такие и в странах Советского Союза. И хотя тогда их с удовольствием уплетали, сейчас современные россияне называют мерзкими.

Например, в Монголии пользовался популярностью банштацай. Фактически это были пельмени, которые подавались не в бульоне, а в крепком зеленом чае.

Башкиры для гостей ставили на стол хошхоног. Выглядело угощение максимально неаппетитно, так как представляло собой прямую кишку барана, которую долго проварили в бульоне.

Похожи на это блюдо и чигири, ведь для их приготовления используют внутренние органы свиньи: от сердца до кишок. Отвращение может вызывать даже чак-чак, ведь в Киргизии в его состав входят лошадиный жир и мед.

А в странах Прибалтики в качестве еды используют морских червей, которые выступают паразитами и присасываются к рыбам. Блюдо считается праздничным и подается только по особым поводам.