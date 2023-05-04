Сложно поверить: не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня»

Актер Михаил Бескоровайный скончался в Москве в возрасте 65 лет. Звезда экрана был найден в собственной квартире, а по факту его смерти правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. Как отмечает агентство REGNUM , причиной смерти Бескоровайного стали проблемы с сердцем.

Прославленный артист больше всего известен работой в отечественных сериалах. Например, именно он исполнил роль грабителя Люсика в «Моей прекрасной няне» и принимал участие в проектах «Анна-детективъ» и «Я жив...».

Помимо этого, артист активно занимался дубляжом и озвучкой иностранных проектов. Так, его голосом говорит домовой эльф Кикимер из «Гарри Поттера» и герои ленты «Чарли и шоколадная фабрика», а последней работой для него стал кинокомикс «Лига справедливости» Зака Снайдера.

Отметим, что близкие знаменитости и его коллеги пока никак не прокомментировали трагедию. Бескоровайный держал свою личную жизнь подальше от внимания публики, поэтому неизвестно, был ли артист женат и остались ли у него наследники.